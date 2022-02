Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Brand eines Pavillons

Möhnesee (ots)

Am Mittwoch, gegen 00:35 Uhr wurde der Brand eines Pavillons in der Straße "Auf den Steinern" gemeldet. Vermutlich durch den Betrieb eines Ofens geriet der Pavillon in Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000,- Euro. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell