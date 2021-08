Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Freiburg und Krummendeich - Polizei sucht Zeugen, Unbekannte entwenden Audi in Buxtehude, Unbekannte beschmieren Wände und Verkehrszeichen mit HSV-Farben in Buxtehude

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

1. Einbrecher in Freiburg und Krummendeich - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Freitag und Dienstag ist es der Samtgemeinde Nordkehdingen zu drei Einbrüchen gekommen.

In Freiburg "Am Bassin" haben Unbekannte zwischen Freitag, 23:30 h und Montag, 14:00 h einen dortigen Kiosk aufgebrochen und anschließend das Innere durchsucht. Offenbar ohne Beute konnte der oder die Einbrecher anschließend flüchten. Der Schaden wird hier auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zwischen Sonntag, 18:00 h und Dienstag, 10:30 h sind Unbekannte in Krummendeich in der Straße Wechtern auf ein das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben ein Fenster aufgehebelt. Ob und was bei der anschließenden Durchsuchung erbeutet wurde, steht zur Zeit noch nicht fest. Auch hier wird der Schaden auf mehrere hundert Euro beziffert.

Ebenfalls zwischen Sonntag, 10:00 h und Dienstag, 16:15 h haben sich einer oder mehrere Täter gewaltsam Zugang zu einem Ferienhaus in der Straße "Schöneworther Deich" in Freiburg verschafft. Auch hier ist derzeit noch unbekannte ob und was an diesem Tatort entwendet wurde. Deshalb wird auch hier zunächst von einem Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro ausgegangen.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten, bitte an die Polizeistation Freiburg unter 04779-926920.

2. Unbekannte entwenden Audi in Buxtehude

Bisher unbekannte Autodiebe haben in Buxtehude im Bollweg in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 22:00 h und 05:00 h einen dort auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses abgestellten Audi A4 entwendet. Der schwarze PKW mit schwarzer Dachbox hat das Kennzeichen STD-MA 370 und stellt einen Wert von mehreren tausend Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

3. Unbekannte beschmieren Wände und Verkehrszeichen mit HSV-Farben in Buxtehude - Polizei sucht Zeugen

In den vergangenen Wochen kam es im Buxtehuder Stadtgebiet an vielbefahrenen Straßen zu zwei Serien von Farbschmierereien.

Unbekannte hatten dazu Licht- und Ampelmasten, Wände, Stromverteilerkästen sowie Seiten von Bußhaltestellen im Bereich Hansestraße-Konrad-Adenauer-Allee-Ellerbruchtunnel und Umgebung in den Farben des Hamburger Sportvereins und mit den Schriftzügen HSV-Hools angemalt und so erhebliche Sachbeschädigungen verursacht.

Die Kosten für eine professionelle Beseitigung der Schmierereien dürften sich auf über 10.000 Euro summieren.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell