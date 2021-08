Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Tageswohnungseinbrüche in Einfamilienhäuser in Oederquart - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen Montag ist es in Oederquart gleich zu zwei Tageswohnungseinbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen. Zwischen 07:45 h und 14:30 h sind Unbekannte auf ein Grundstück in der "Gehrener Sietwende" gelangt und haben an der Rückseite eines Wohnhauses ein Fenster geöffnet.

Was bei der anschließenden Durchsuchung nach dem Einsteigen in die Innenräume erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

In der Zeit von 11:00 h bis 15:00 h haben sich dann vermutlich der- oder dieselben Einbrecher in der Straße "Kajedeich" an ein dortiges Ferienhaus begeben und ein Fenster an der Rückseite eingeschlagen. So in das Hausinnere gelangt, wurden hier mehrere Räume nach brauchbarem Diebesgut durchsucht.

Auch hier ist derzeit noch unbekannt ob und was dabei entwendet wurde.

Der angerichtete Schaden an beiden Tatorten wird deshalb zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten oder die sonstige Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04779-926920 bei der Freiburger Polizeistation zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell