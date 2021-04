Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Unfallflucht am Lindenweg

Geseke (ots)

1200 Euro Sachschaden, eine Beule im Wagen und Lackanhaftungen sind die Bilanz einer Unfallflucht auf einem Parkplatz am Lindenweg. Am Donnerstag (29. April) parkte dort ein roter VW Golf zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr. Nach seiner Rückkehr stellte der Halter fest, dass sich unter anderem rote und schwarze Lackanhaftungen an dem Wagen befanden. Der Unfallverursacher hatte sich aber bereits aus dem Staub gemacht und keinen Kontakt mit der Polizei oder dem Autofahrer aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Unfallflucht geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

