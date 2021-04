Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Polizei sucht Eigentümer

Lippetal (ots)

Am Morgen des 08. April 2021 wurde an einem Feldweg in Höhe der Herzfelder Straße 41 eine Handtasche gefunden. In dieser sind diverse Schmuckstücke, Uhren und auch Schlüssel enthalten. Die Gegenstände könnten aus Einbrüchen stammen, konnten jedoch bisher nicht zugeordnet werden. Die Kriminalpolizei fragt deshalb: "Wer kennt die Eigentümer der Tasche oder der anderen Gegenstände?" Hinweise werden unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen genommen. (lü)

