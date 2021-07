Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall Kreuzung Speicker Straße/ Vitusstraße - Beifahrerin schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagmittag (17.07.2021) ist es gegen 13:00 Uhr im Kreuzungsbereich Speicker Straße/ Vitusstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt wurden.

Nach übereinstimmenden Aussagen der Unfallbeteiligten befuhr ein 37-jähriger Mönchengladbacher alleine mit einem BMW 3er die Fliethstraße in Richtung Geroweiher. Als er an der Kreuzung, Ecke Speicker Straße, links in die Vitusstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden anderen BMW, der 5er Reihe. Dieser war mit drei Personen besetzt. Bei dem Unfall wurde eine 35-jährige Beifahrerin schwer verletzt und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Der 33-jährige Fahrer und eine weitere Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der 37-jährige Fahrer des BMW 3er blieb bei dem Unfall unverletzt.

Beide Autos wurden durch den Zusammenprall im Frontbereich schwer beschädigt. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell