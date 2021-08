Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Einschleichdiebe in Horneburg, Drochtersener Polizei sucht unbekannten Unfallverursacher

Stade (ots)

1. Unbekannte Einschleichdiebe in Horneburg

Am Freitag, den 13.08. ist ein bisher unbekannter Einschleichdieb in Horneburg zwischen 13:30 h und 14:00 h in der Otto-Balzer-Straße nach dem gewaltsamen Öffnen eines bodentiefen Fensters in das Innere der Räumlichkeiten der dortigen DRK-Wohngemeinschaft eingestiegen und hat anschließend zwei Taschen entwendet. Eine Handtasche konnte später im Nahbereich wieder aufgefunden werden, das Bargeld darin war aber entnommen worden. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die mit dem Einschleichdiebstahl in Verbindung stehen könnten oder die sonstige Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizei zu melden.

2. Drochtersener Polizei sucht unbekannten Unfallverursacher

Am Samstagmorgen gegen 05:30 h hat eine bisher unbekannte Autofahrerin bzw. ein unbekannter Autofahrer auf der Landesstraße 111 am Ortseingang Wischhafen in Fahrtrichtung Freiburg die dortige Verkehrsinsel überfahren und dabei die Beschilderung zerstört. Ohne sich aber um die Schadenregulierung zu kümmern, war die Verursacherin bzw. der Verursacher dann einfach davongefahren. Gegen sie/ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sonstige Hinweise dazu geben können.

Dieses werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04143-912340 bei der Polizeistation Drochtersen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell