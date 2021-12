Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffiti am Wahlkreisbüro der AfD, die Polizei sucht Zeugen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Die Kriminalpolizei in Nordhausen sucht Zeugen zu Graffitischmierereien in Heiligenstadt. Am 5. Dezember entdeckte eine Polizeistreife am Wahlkreisbüro der AfD in der Wilhelmstraße großflächige Graffitis, mit Äußerungen gegen die AfD, die auf der gesamten Schaufensterscheibe aufgebracht waren. Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit den Schmierereien gemacht? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer, 03631/960, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell