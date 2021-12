Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hundebesitzer in Streit, die Polizei sucht Zeugen

Greußen (ots)

Die Polizei in Sondershausen sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hundebesitzerin in Greußen. Am Freitag, 3. Dezember, gegen 16.50 Uhr, begegneten sich die Beiden in der Mühlgasse. Die Hunde sollen sich ineinander verbissen haben, worauf sich auch die Besitzer gegenseitig attackiert haben sollen. Wer hat den Streit beobachtet und kann Angaben zum Ablauf machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell