Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradteile verschwunden

Nordhausen (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein Fahrradeigentümer am Freitagmorgen in der Martin-Niemöller-Straße. Als er am Morgen sein Fahrrad nutzen wollte, stand nur noch das Vorderrad am Fahrradständer da, das restliche gelb, orange Rad war verschwunden. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

