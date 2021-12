Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffällige Autofahrt, Fahrer unter Drogen

Kallmerode (ots)

Weil er in Schlangenlinien auf der Bundesstraße 247 unterwegs war, wurde eine Zeugin auf einen Autofahrer am Donnerstagabend aufmerksam. Sie informierte die Polizei. In Kallmerode konnten die Polizisten den 42-Jährigen in seinem VW Caddy stoppen. Ein Drogentest verlief bei dem Mann positiv. Er musste mit zur Blutentnahme in ein Krankenhaus und sein Auto stehen lassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell