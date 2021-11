Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 56-jähriger nach Alleinunfall schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der Rautenstrauchstraße wurde am Freitag, 26.November, gegen 13.30 Uhr, ein 56-jähriger KIA-Fahrer schwer verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 56-Jährige das Bewusstsein, als er von der Friedrich-Ebert-Straße in die Rautenstrauchstraße abbog. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel, landete im Gegenverkehr und fuhr über einen angrenzenden Gehweg auf einen Grünstreifen. Dort touchierte er einen Baum und kam wenig später auf einer Rasenfläche zum Stehen. Ein medizinischer Notfall kann derzeit nicht ausgeschlossen werden - die Ermittlungen dauern an. Der 56-jährige KIA-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (ds)

