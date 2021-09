Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dachsberg: Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Freiburg (ots)

Als Dritter einer 7-köpfigen Motorradgruppe befuhr am Sonntag, 05.09.2021 gegen 13.30 Uhr ein 39 Jahre alter Mann mit seiner BMW die K 6590 von Wolpadingen kommend in Richtung Wittenschwand. Kurz vor dem Ortschild Wittenschwand/ Schulstraße kam er in einer Linkskurve aus unbekannten Gründen zu weit nach rechts und dort auf den Grünstreifen und stürzte. Vom Rettungsdienst wurde der 39-jährige ins Krankenhaus verbracht, wo er sofort operiert werden musste. Lebensgefahr bestand keine. An seiner fast neuen BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro.

