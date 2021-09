Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: 1. Folgemeldung, Scheunenbrand auf einem Reiterhof

Bonn (ots)

Bonn-Friesdorf, Annaberger Hof; 29.09.2021 07:42 Uhr

Nach 24 Stunden ist das Feuer auf dem Annaberger Hof nocht nicht vollständig gelöscht. In der Nacht wurde das brennende Stroh fortlaufend aus den Überresten der eingestürzten, ca. 1000m2 großen, Scheune herausgefahren und dann auf einer Koppel abgelöscht. Zum Einsatz kamen insgesamt acht Räumfahrzeuge des Eigentümers, vom städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb BonnOrange, der Feuerwehr Bonn und der THW Ortsverbände Siegburg, Köln-Ost, Bergisch Gladbach und Nörvenich.

Von der Feuerwehr Bonn waren über die Nacht fünf Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr, die Drehleiter und das Tanklöschfahrzeug der Feuerwache Bad Godesberg sowie der Führungsdienst vor Ort.

Von den Einsatzkräften konnten das Brandgut, was an einer Trennwand zu Stallanlagen lagerte und vor sich hin brannte, in der Nacht erfolgreich entfernt werden, sodass eine Brandausbreitung in die nicht betroffenen Stallanlagen mittlerweile ausgeschlossen werden kann.

Mit Tagesanbruch wurde die Rüsteinheit der Feuerwehr Bonn mit Rüstwagen und Kran zur Einsatzstelle beordert, um gemeinsam mit dem THW ein eingestürztes Dach zu entfernen, das auf den letzten brennenden Strohballen aufliegt. Diese Arbeiten und das Ablöschen der letzten Strohballen wird noch einmal mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Für die Zeit besetzt die Löscheinheit Bonn-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr die Feuerwache 1.

In den ersten 24 Stunden waren rund 230 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bonn von allen Feuerwachen und allen Einheiten der Freiwlligen Feuerwehr, der Johanniter und des Technischen Hilfswerks im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell