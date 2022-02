Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Teile von elektrischem Torantrieb gestohlen

Kleve (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Freitagabend, 18:00 Uhr, und Samstag (19. Februar 2022), an einem elektrisch betriebenen Metalltor auf der Einfahrt eines Hauses an der Naussauerallee zu schaffen gemacht. Sie schraubten die beiden Antriebsarme des Torantriebs ab, durchtrennten die dazugehörigen Kabel und entwendeten die Antriebsarme. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

