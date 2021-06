Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe, Grünwettersbach - Erheblich beschädigtes Fahrzeug auf der Bundesstraße 3 unterwegs

Karlsruhe (ots)

Am Montagmorgen, gegen 10.30 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer bei der Polizei, dass ein beschädigter VW auf der Bundesstraße 3 von Durlach in Richtung Ettlingen unterwegs sei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das beschriebene Fahrzeug auf der Landesstraße 623 auf der rechten Fahrbahnseite in Fahrtrichtung Grünwettersbach festgestellt und kontrolliert werden. Der VW wies erhebliche Beschädigungen im Frontbereich auf und war mit einem Rad nur auf der Felge unterwegs. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 74-jährige Fahrer in einem schlechten Gesundheitszustand zu sein schien, weshalb ein Rettungswagenteam hinzugerufen wurde, um ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus zu bringen. Alkohol hatte der Mann offensichtlich nicht getrunken. Der geschätzte Sachschaden an dem VW beziffert sich auf etwa 8.000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des 74-Jährigen wurde durch die Beamten einbehalten.

Hinweise zum Sachverhalt oder zu einer möglichen Unfallstelle können beim Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243 32000 gemeldet werden.

