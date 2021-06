Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- 20-Jähriger nach Ladendiebstahl dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Am Samstag gegen 17:30 Uhr wurde ein 20 Jahre alter Marokkaner in einem Bekleidungsgeschäft in der Karlsruher Innenstadt von einer Ladendetektivin beim mutmaßlichen Diebstahl einer Badehose beobachtet.

Als er das Ladengeschäft mit dem Diebesgut verlassen wollte, wurde er durch die Ladendetektivin angesprochen und bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten. Bei der anschließenden körperlichen Durchsuchung durch Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz konnte die Badehose im Wert von 69,90 Euro unter seiner getragenen Jogginghose aufgefunden werden.

Der Beschuldigte ist bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten, weshalb er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Sonntag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt wurde, der Haftbefehl erließ.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Marion Kaiser, Polizeipräsidium Karlsruhe - Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell