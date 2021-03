Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Öltank fängt Feuer

Am Freitag geriet bei Arbeiten ein Öltank in Langenau in Brand.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete den Brand gegen 8 Uhr in der Hasenstraße. Ein 44-Jähriger führte in einem Gebäude Sanierungsarbeiten durch. Im Keller führte er dabei Flexarbeiten durch. Durch den Funkenflug wurde ein vermeintlich leerer Öltank in Brand gesetzt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzte gab es nicht. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.

+++++++ 0574552

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell