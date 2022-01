Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Geld und Schmuck erbeutet

Lippe (ots)

(RB) Bei einem Tageswohnungseinbruch in der Gelsenkirchener Straße erbeuteten unbekannte Täter Bargeld in niedriger 4-stelliger Höhe und Schmuck. Die Tatzeit war am Freitag und lag zwischen 15.00 Uhr und 17.20 Uhr. Zeugen werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat 2 zu wenden. Tel. 05231/609-0.

