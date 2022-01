Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Diensthund "Biene" findet flüchtigen, aggressiven Ladendieb

Lippe (ots)

(RB) Am Freitagabend kam es in der Zeit zwischen 20.20 Uhr und 20.40 Uhr einem Supermarkt am Steinweg zu einem Ladendiebstahl, bei dem der 18-jährige Täter zunächst unerkannt den Supermarkt verlassen konnte. Einem aufmerksamen 25-jährigen Lemgoer ist es zu verdanken, dass die Polizei den Täter finden und festnehmen konnte. Dem 25-Jährigen war der Täter bereits im Markt aufgefallen und hatte ihn auf dem Parkplatz auf den Diebstahl angesprochen. Der 18-Jährige bewarf den 25-Jährigen daraufhin mit den gestohlenen Waren und versuchte zu flüchten. Der 25-Jährige verfolgte und stellte ihn. Nun wurde der 25-Jährige vom 18-jährigen Täter unvermittelt angegriffen und durch Faustschläge so stark verletzt, dass der 18-Jährige seine Flucht weiter fortsetzten konnte. Zur Fahndung nach dem Täter setzte die Polizei u. a. auch einen Diensthundführer mit seiner Diensthündin "Biene" ein. Biene gelang es die Spur des Täters bis in den Abteigarten zu verfolgen, wo sie den Täter unter einem Gebüsch erschnüffelte. Hier konnte der Täter ohne weiteren Einsatz der Diensthündin vorläufig festgenommen werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell