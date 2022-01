Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Lippe (ots)

(RB) Am Freitagnachmittag kam es um 15.55 Uhr auf dem Detmolder Weg an der Kreuzung Liebigstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Lemgoer Fußgänger schwer verletzt wurde und im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der 15-Jährige war hinter einem auf der Straße wartenden Bus bei Rotlicht auf die Fahrbahn getreten, um diese zu überqueren. Eine 79-jährige Augustdorferin, die bei Grünlicht die Kreuzung überqueren wollte, konnte den 15-Jährigen durch den Bus nicht mehr rechtzeitig erkennen und erfasste diesen mit ihrem Pkw. Durch den Zusammenstoß erlitt der 15-Jährige schwere Verletzungen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell