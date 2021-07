Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zeugin meldet Fahrraddiebe - Fahndung erfolgreich

Ahaus (ots)

Jugendliche seien dabei, verschlossene Fahrräder zu entwenden, meldete eine Zeugin der Polizei am Donnerstagabend in Ahaus. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern war kurze Zeit später erfolgreich. Weit gekommen waren die Diebe im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren mit ihrer Beute nicht. Alle waren geständig. Die Räder wurden sichergestellt, da die Eigentümer nicht bekannt waren. Entwendet hatten die Täter die Räder an der Bahnhofstraße. Nun folgt ein Strafverfahren. Die Jungen wurden in die Obhut der Erziehungsberechtigten gegeben.

