Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kradfahrer bei Unfall verletzt

Gronau (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstag in Gronau bei einem Unfall Verletzungen zugezogen. Der 63-Jährige hatte gegen 15.45 Uhr die Ochtruper Straße stadtauswärts befahren. Dabei bemerkte der Gronauer zu spät, dass ein 59 Jahre alter Autofahrer vor ihm verkehrsbedingt angehalten hatte. Er prallte auf den Wagen des Ochtrupers auf. Der Rettungsdienst brachte den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Wie schwer er verletzt war, stand zunächst nicht fest. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

