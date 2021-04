Polizei Hamburg

POL-HH: 210421-1.Motorradfahrerin fährt auf öffentlicher Straße wie auf einer Rennstrecke und Ergebnisse eines Tages Verkehrssicherheitsarbeit

Zeiten: a) 20.04.2021, 20:05 Uhr;b) 20.04.2020, 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr;c) 20.04.2021, 07:00 Uhr bis 21:00 Uhr; Orte: a) Hamburg-Altenwerder, Vollhöfner Weiden; b) Hamburger Stadtgebiet; c) Hamburger Stadtgebiet

a) Polizisten einer ProViDa-Streife der Verkehrsdirektion Innenstadt/West befuhren die Vollhöfner Weiden in Richtung Waltershofer Straße, als ihnen in einer Kurve zwei Motorräder in großer Schräglage entgegenkamen. Kurz hinter der Kurve wendeten die Fahrer ihre Motorräder und fuhren die Kurve erneut, sodass sogar das Knie eines der Fahrer die Fahrbahn berührte. Insbesondere dieses Motorrad schnitt die Kurve und fuhr teilweise über die entgegenkommenden Fahrstreifen, auf denen sich, nur dem Zufall geschuldet, zu diesem Zeitpunkt kein Gegenverkehr befand. Die Polizisten dokumentierten die Fahrweise und die Geschwindigkeit mit ihrer Videotechnik. Hierbei wurde das auffälliger fahrende Motorrad mit 120 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Die Beamten hielten nun das erste Motorrad an und überprüften es. Gegen die 22-jährige Fahrerin wurde aufgrund ihrer grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrweise ein Strafverfahren wegen des Verdacht der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Sie erwartet eine empfindliche Geldstrafe und ein mehrmonatiges Fahrverbot. Ihr Führerschein und ihr Supersportmotorrad der Marke Honda wurden durch die Beamten sichergestellt. Der zweite Motorradfahrer hatte sich zwischenzeitlich unerkannt entfernt.

b) Beamte der Fahrradstaffeln der Verkehrsdirektion führten eine zielgerichtete Maßnahme durch, die Verstöße von Fahrradfahrern und Autofahrern im Zusammenhang mit dem Radfahrverkehr thematisierte. Dabei standen 33 Personen und 44 Fahrzeuge im Fokus der Verkehrspolizisten.

Hieraus resultieren folgende Ergebnisse:

- 16 x Benutzung falsche Radwegseite (sogenannte Geisterfahrer) - 11 x Parkverstöße auf Radverkehrsanlagen - 7 x Unterschreitung des Seitenabstandes - 3 x Rotlichtverstoß durch Fahrradfahrer - 2 x Rotlichtverstoß durch Autofahrer

c) Polizisten aller Verkehrsdirektionen und der Hamburger Polizeikommissariate führten gestern einen Schwerpunkteinsatz mit der Zielrichtung "Busbeschleunigung, 2. Reihe-Parker und Freihalten von Radverkehrsanlagen durch". Hierbei wurden durch die Polizisten insgesamt 295 Fahrzeuge überprüft. Sie leiteten 290 Ordnungswidrigkeiten, die mit einem Verwarngeld geahndet werden und vier Bußgeldverfahren ein. Drei Kfz wurden in diesem Zusammenhang abgeschleppt.

Die Polizei Hamburg wird auch in Zukunft zielgerichtete Maßnahmen durchführen, um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen zu erhöhen.

