POL-HH: 210420-1. Tataufklärung einer Einbruchsserie und Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Hamburg-Marienthal (siehe 210407-4.)

Tatzeiten: Januar bis März 2020; Tatorte: Hamburg-Wandsbek (14x), Hamburg-Barmbek-Nord (2x), Hamburg-Eppendorf (3x), Hamburg-Alsterdorf (1x), Hamburg-Ottensen (1x)

Seit dem 07.04.2021 fahndete die Polizei Hamburg mit zwei Fotos nach einem Wohnungseinbrecher in ein Mehrfamilienhaus in Hamburg-Marienthal. Der Mann wurde zwischenzeitlich in Stuttgart vorläufig festgenommen und befindet sich in der Justizvollzuganstalt (JVA) Stuttgart-Stammheim. Alle Fahndungsmaßnahmen haben sich damit erledigt.

Wie bereits berichtet, fahndete das Einbruchsdezernat (LKA 19/ Castle) nach einem Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus nach einem Mann, der durch die Videoüberwachung in der Wohnung aufgenommen wurde. Bereits zu dieser Zeit prüften die Ermittler Zusammenhänge zu einer Vielzahl weiterer Einbrüche in örtlicher und zeitlicher Nähe und mit ähnlicher Tatbegehungsweise.

Mitte Dezember 2020 nahm die Polizei in Baden-Württemberg einen Tatverdächtigen nach Einbruchdiebstahl vorläufig fest und führte ihn der JVA Stuttgart-Stammheim zu. Anhand der dort von ihm genommenen DNA-Probe ließen sich ihm bereits einige in Hamburg verübten Einbrüche zuordnen.

Aufgrund der weiteren Ermittlungen des LKA 19 werden dem 30-jährigen Albaner nun insgesamt 20 Haus- und Wohnungseinbrüche in Wandsbek, Barmbek-Nord, Eppendorf und Alsterdorf sowie ein Geschäftseinbruch in Ottensen zur Last gelegt.

Beamte des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg ermittelten ihrerseits 27 Einbrüche, für die der Albaner tatverdächtig ist. Des Weiteren hinterließ der Mann seine DNA-Spur bei einem Wohnungseinbruch in Frankfurt am Main im Herbst 2020. Auch hier werden die Ermittlungen fortgesetzt.

Die Ermittlungen des Einbruchsdezernates (LKA 19/Castle) für Hamburg dauern ebenfalls an.

