Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auto angefahren

Geschädigter gesucht

Gronau (ots)

Wer hat am Donnerstag auf dem Parkplatz am St.-Antonius-Hospital in Gronau seinen Wagen beschädigt vorgefunden? Diese Frage stellt die Polizei, nachdem sich die Verursacherin im Nachhinein in der Polizeiwache gemeldet hatte. Bei dem angefahrenen Auto soll es sich um einen grau lackierten Pkw handeln, möglicherweise ein Kombi, mit NOH-Kennzeichen für Nordhorn. Zu dem Unfall auf dem Parkplatz am Möllenweg kam es zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr. Die Polizei bittet den Geschädigten, sich unter Tel. (02562) 9260 beim Verkehrskommissariat zu melden.

