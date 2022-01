Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Bargeld und Elektrogeräte gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12.-13. Januar 2022) gewaltsam Zugang zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße. Wie die Täter ins Haus gelangen konnten, steht nicht fest. Sie brachen die Wohnungseingangstür auf und suchten überall nach Wertgegenständen. Schließlich entkamen sie mit Elektrokleingeräten und einem geringen dreistelligen Eurobetrag. Zeugen hörten zwischen 23.30 - 23.50 Uhr Geräusche aus der Wohnung. Möglicherweise schlugen die Täter in diesem Zeitraum zu. Ihre Beobachtungen dazu teilen Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 mit.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell