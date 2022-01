Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Wohnungseinbruch.

Lippe (ots)

Während sich die Bewohner vom 25. Dezember 2021 bis zum 12. Januar 2022 im Urlaub befanden, drangen Einbrecher in deren Wohnung in der Straße "Auf den Breden" ein. Die Täter hebelten ein Fenster der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was sie gestohlen haben, steht noch nicht fest. Hinweise dazu richten Sie an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

