Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrrad und Roller gestohlen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Aus einer Garage in der Straße "In der Nasserde" haben sich Diebe am Wochenende bedient. Wie der Polizei am Sonntag gemeldet wurde, verschwanden ein Fahrrad und ein Tretroller im Gesamtwert von rund 1.200 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Sonntagvormittag, 10 Uhr.

Fahrrad und Roller waren in der Garage des Anwesens abgestellt; das Garagentor war zu aber nicht verschlossen. Bei dem gestohlenen Roller handelt es sich um einen sogenannten Stunt-Scooter, das Fahrrad ist ein Herrenrad der Marke Centurion mit grau-schwarzem Rahmen. Näheres ist nicht bekannt.

Zeugen, denen in der fraglichen Nacht verdächtige Personen aufgefallen sind, oder die wissen, wo Roller und Rad jetzt stehen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell