Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnhausbrand: Bewohner in Sicherheit gebracht

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In einem Wohnhaus in der Straße Im Weidengarten hat es am Sonntagabend gebrannt. Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache im Keller des Anwesens aus. Rauchmelder schlugen um 18 Uhr Alarm. Die Bewohner des Erdgeschosses konnten sich daraufhin selbstständig aus dem Haus retten. Die Bewohner des Obergeschosses wurden von der Feuerwehr über das Dach mit einer Drehleiter in Sicherheit gebracht. Insgesamt waren sechs Menschen von dem Brand betroffen. Alle blieben unverletzt. Eine Person kam vorsorglich ins Krankenhaus, konnte aber schnell wieder entlassen werden. Wehrleute löschten das Feuer. Durch den Brand entstand Sachschaden, der vermutlich in die 100.000 geht. Aktuell ist das Haus nicht bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Gutachter wurde beauftragt. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell