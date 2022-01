Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heiden. Steaks und Eier geklaut.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte brachen am frühen Mittwochmorgen (12. Januar 2022) in der Straße Papendiek einen Verkaufsautomaten für Lebensmittel auf und stahlen Steaks und Eier daraus. Gegen 3:45 Uhr betrat ein Unbekannter die Hütte, in der sich der Automat befindet und schlug die Glasscheibe ein. Anschließend flüchtete der Mann mit den Lebensmitteln. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte unter 05231/6090 an die Kripo.

