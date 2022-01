Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Brand in kommunaler Einrichtung durch technischen Defekt ausgelöst.

Lippe (ots)

Mittwochmorgen (12. Januar 2022) wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in der Bredestraße alarmiert. Zum Zeitpunkt des Brandes, gegen 5 Uhr, haben sich keine Personen in dem Gebäude aufgehalten. Das Feuer richtete Sachschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro an. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Brand durch einen technischen Defekt an einem Kühlgerät ausgelöst worden war.

