Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Kreis Rottweil) Blechschaden durch Unfall (17.11.2021)

Schramberg (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf der Hardtstraße. Eine 22-jährige Citroen-Fahrerin fuhr in Richtung Orts auswärts und fuhr auf Höhe des Gebäudes Nummer 17 an einem Audi A1 vorbei, der dort hielt. Dessen 47-jährige Fahrerin bog jedoch genau in diesem Moment nach links in ein Grundstück ab, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Autos kam. Es entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 3.500 Euro.

