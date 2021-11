Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Versuchter Einbruch in ein Ladengeschäft (17.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr versucht, in ein Ladengeschäft auf der Straße "Auf Rinelen" einzubrechen. Zwei Männer, von denen einer einen Rucksack mit sich führte, machten sich an der Eingangstüre eines Paketshops zu schaffen. Als sich Passanten näherten, ließen die zwei unbekannten Personen von ihrem bis dahin erfolglosen Vorhaben ab und verschwanden. Zeugen, welche die beiden Täter beobachtet haben oder Hinweise auf sie geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

