Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Weigheim) Auffahrunfall mit hohem Sachschaden (17.11.2021)

VS-Weigheim (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von über 14.000 Euro hat sich am Mittwoch gegen 12.45 Uhr an der Einmündung der K 5702 und der K 5703 ereignet. Eine aus Richtung Tuningen kommende 31-jährige Citroen-Fahrerin wollte an der Einmündung nach rechts in Richtung Trossingen abbiegen und hielt wartepflichtig an. Eine nachfolgende Audi-Fahrerin, ebenfalls 31 Jahre alt, prallte aufgrund Unachtsamkeit mit ihrem Auto auf das Heck des Citroen. Beide Fahrzeuge blieben nach dem Unfall weiterhin fahrbereit, beide Frauen blieben unverletzt.

