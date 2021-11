Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Polizei zieht Zweirad aus dem Verkehr (16.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein verkehrsunsicheres Zweirad aus dem Verkehr gezogen hat die Polizei am Dienstag gegen 21 Uhr auf der Bahnhofstraße. Ein 17-Jähriger war mit einer schlecht beleuchteten Yamaha einer Polizeistreife aufgefallen. Bei der Überprüfung offenbarte das Zweirad vielerlei Mängel an der Beleuchtung, der Bremse und an verschiedenen Anbauteilen. Auch den profillosen Hinterreifen mussten die Beamten beanstanden und letztlich dem jungen Mann die Weiterfahrt zu seiner eigenen Sicherheit untersagen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen und sein Mopped wieder verkehrstauglich machen.

