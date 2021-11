Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Polizei kontrolliert auffälligen Ford-Fahrer

Sulz (ots)

Ein 27-jähriger Autofahrer ist der Polizei am Dienstagabend in der Neckarstraße angehalten worden, weil er sich auffällig im Verkehr verhielt und ein Licht des Autos defekt war. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Anzeichen für einen Drogeneinfluss. Zudem hatten sie im Auto Substanzen aufgefunden, bei denen es sich um Betäubungsmittel handeln könnte. Zwei Führerscheine aus Spanien und Tschechien, die auf ihn ausgestellt waren, tauchten bei einer genaueren Durchsuchung des Fahrzeugs zudem noch auf. Die Polizei geht dabei von Fälschungen aus. Dem Mann wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen. Seine Autoschlüssel behielten die Beamten ein. Die Polizei ermittelt nun weiter wegen des Verdachts von Drogendelikten und Urkundenfälschung.

