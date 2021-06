Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Nach Diebestour - Wer hat verdächtige Personen gesehen?

Stadtoldendorf (ots)

Am zurückliegenden Sonntag (30.05.21) kam es tagsüber zu mehreren Eigentumsdelikten im Stadtgebiet von Stadtoldendorf. Zwischen 10:00 und 11:00 Uhr drangen Täter in ein Wohnhaus im östlichen Teil der Kellbergstraße nahe des Bockensberges ein, entwendeten aus Kellerräumen Diebesgut und flüchteten über benachbarte Grundstücke in Richtung der südlich gelegenen Konrad-Beste-Straße. Auch hier wurden verschiedene Grundstücke zielgerichtet nach Diebesgut aufgesucht. Einzelne Mitteilungen von Anwohnern an die Polizei liegen bereits vor.

Weiterhin kam es bis zum späten Nachmittag an einer ehemaligen Gaststätte im Bereich der Burgtorstraße sowie gegen 19:00 Uhr an der sog. Wolffschen Villa (Restaurantbereich des ehemaligen Tryp-Hotels) an der Fußgängerzone in Stadtoldendorf zu Einbruchsdelikten, welche der/den gleichen Person/en zuzuschreiben sind.

Derzeit beschränken sich die polizeilichen Ermittlungen auf eine bereits polizeibekannte männliche Person.

Zeugen, die am Sonntag in den betreffenden Bereichen Auffälligkeiten festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Stadtoldendorf (05532/504750) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell