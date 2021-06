Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Diebstahlsverdacht - Wo stammt das Fahrrad her?

Bild-Infos

Download

Stadtoldendorf (ots)

Derzeit geht die Polizei in Stadtoldendorf davon aus, dass ein am Sonntagmorgen (30.05.21) im Hägerweg in Stadtoldendorf aufgefundenes Fahrrad an einem anderen Ort entwendet wurde. Eine anlassbezogen kontrollierte männliche Person hat zur Herkunft des Fahrrades bisher keine schlüssigen Erklärungen liefern können.

Bei dem sichergestellten Herrenrad handelt es sich um ein Trekkingbike des Herstellers "Hendricks Bike" in schwarz (28 Zoll).

Sachdienliche Hinweise zum Eigentümer sowie Beobachtungen zum letzten Benutzer des Fahrrades werden erbeten an die Polizeistation Stadtoldendorf (05532/504750).

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell