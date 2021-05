Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen zu zwei Verkehrsunfallfluchten gesucht!

Hameln (ots)

Am Wochenende vom 22./23. Mai ereigneten sich im Hamelner Basberg-Viertel zwei voneinander unabhängige Verkehrsunfälle. In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Die erste Flucht ereignete sich in der Zeit von Samstag (22.05.21; 20.00 Uhr) bis Sonntag (23.05.21; 13.45 Uhr) im Bereich der Sprengerstraße. Durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde ein am Fahrbahnrand parkend abgestellter Ford Grand C-Max im Bereich des vorderen, linken Kotflügels, vermutlich beim Vorbeifahren, beschädigt. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte schwarzer Fremdlack an dem silberfarbenen Ford gesichert werden.

Im Zeitraum von Sonntag (23.05.21; 18.00 Uhr) bis Montag (24.05.21, 15.55 Uhr) ereignete sich die zweite Verkehrsunfallflucht an der Basbergstraße. Im angegebenen Zeitraum wurde ein schwarzer Seat Leon im Bereich des Hecks beschädigt. Der Pkw parkte auf einem Privatgrundstück mit dem Fahrzeug-Heck zum dortigen kombinierten Fuß-/Fahrradweg. Aufgrund der Höhe der Beschädigungen könnte ein Fahrrad oder ein Pedelec für die Verursachung in Betracht kommen.

In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher, ohne sich um den von ihnen verursachten Schaden zu kümmern. Das für Verkehrsunfälle zuständige 7. Fachkommissariat ermittelt und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell