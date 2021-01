Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Exhibitionistische Handlung in Regionalbahn/ Bundespolizei ermittelt gegen 43-jährigen Deutschen

MünsterMünster (ots)

Am Sonntagabend(11.Januar) soll ein 43-jähriger Deutscher in einer Regionalbahn von Rheine nach Münster, in Gegenwart einer weiblichen Reisenden, sexuelle Handlungen an sich selber vorgenommen haben.

Die weibliche Reisende verließ daraufhin unmittelbar die Vierer-Sitzgruppe und vertraute sich sichtlich geschockt der Zugbegleiterin an. Diese informierte die Bundespolizei und erreichte durch ihr couragiertes Auftreten, dass der Tatverdächtige seinen Personalausweis aushändigte. Beim Halt des Zuges am Bahnhof Münster-Zentrum-Nord verließ er jedoch den Zug. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung durch Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei blieb zunächst erfolglos. Einige Stunden später wurde der Tatverdächtige durch Einsatzkräfte der Landespolizei in der Nähe des Hauptbahnhofes festgestellt und der Bundespolizei übergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einem Sachvortrag bei der zuständigen Bereitschaftsstaatsanwältin wurde der Mann aus der Wache entlassen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen ein und veranlasste die Sicherung der Videoaufzeichnung aus dem Zug.

