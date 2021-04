Polizei Bochum

POL-BO: Auffahrunfall in Leithe: Autofahrer (55) wird verletzt

Bochum (ots)

Eine 24-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen ist in Bochum-Leithe einem wartenden Fahrzeug aufgefahren. Ursache war nach Aussage der Gelsenkirchenerin offenbar eine Plastikflasche.

Der Unfall hat sich am Donnerstagmorgen, 29. April, gegen 7 Uhr auf der Lyrenstraße ereignet. Die 24-Jährige war mit ihrem Wagen in Richtung Ückendorf unterwegs. In Höhe der Hausnummer 11 fuhr sie einem 55-jährigen Autofahrer aus Hattingen auf, der verkehrsbedingt wartete. Die 24-Jährige gab an, dass ihr kurz zuvor eine leere Plastikflasche unter das Bremspedal gerollt war.

Der 55-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell