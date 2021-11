Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkrs. Konstanz) Beim Abbiegen Auto gestreift (16.11.2021)

Steißlingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit über 15.000 Euro Sachschaden hat sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr im Einmündungsbereich B 33n / B 34 ereignet. Eine 71-jährige Fahrerin eines Ford war auf der B 33n in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs und fuhr an der Anschlussstelle Steißlingen ab. Im weiteren Verlauf wollte die 71-Jährige nach rechts auf die B 34 in Richtung Singen abbiegen und streifte hierbei den BMW eines 61-jährigen Fahrers. Der Mann befand sich mit seinem Auto auf der Linksabbiegerspur der B 34, da er seinerseits auf die B 33n in Richtung Autobahnkreuz Hegau auffahren wollte. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

