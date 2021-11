Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkrs. Konstanz) Unfall beim Überholen (16.11.2021)

Hilzingen (ots)

Ein Verkehrsunfall beim Überholen hat sich am Dienstag gegen 17.15 Uhr auf der Kreisstraße 6126 zwischen Welschingen und Binningen ereignet. Eine 52-jährige Opel-Fahrerin war in Richtung Binningen unterwegs und musste aufgrund eines vorausfahrenden Traktors die Geschwindigkeit verringern. Kurze Zeit später wollte die Frau nach links in Richtung Ortsmitte Binningen abbiegen. In diesem Moment setzte eine 62-jährige Fahrerin eines BMW zum Überholvorgang an und kollidierte mit dem Opel. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von über 7.000 Euro. Die Frauen blieben unverletzt.

