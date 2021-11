Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkrs. Konstanz) Alkoholisiert Unfall verursacht (16.11.2021)

Hilzingen (ots)

Wegen einer Trunkenheitsfahrt in deren Folge es am Dienstag gegen 17.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 314 kam, ermittelt derzeit die Polizei gegen einen 66-jährigen Autofahrer. Der Mann wollte mit seinem Toyota von Hilzingen kommend am Kreisverkehr Twielfeld die Ausfahrt in Richtung Singen nehmen, verfehlte diese und kollidierte mit der Mauer des Kreisverkehrs und kam nach mehreren hundert Metern in einem angrenzenden Acker zum Stehen. Anschließend soll er laut Zeugen versucht haben mit dem Auto weiterzufahren, dies gelang ihm jedoch aufgrund der Beschädigungen am Auto nicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten starken Alkoholgeruch fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Nachdem dieser einen Wert von über 1,6 Promille ergab, veranlassten die Beamten eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus und beschlagnahmten den Führerschein. An dem Fahrzeug dürfte ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden sein.

