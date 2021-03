Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeiwache Versmold erfolgreich umgezogen

Bild-Infos

Download

Gütersloh (ots)

Versmold (MS) - Wer den Weg zur Polizeiwache Versmold sucht, muss ab sofort den Westheider Weg 50 in sein Navigationsgerät eingeben. Der Umzug ist abgeschlossen und die Beamtinnen und Beamten haben ihren Dienst in der neuen Wache aufgenommen. Behördenleiter Landrat Sven-Georg Adenauer und Versmolds Bürgermeister Michael Meyer-Hermann besichtigten das neue Gebäude am heutigen Mittwoch (17.03.) gemeinsam mit Abteilungsleiter Polizei Leitendem Polizeidirektor Christoph Ingenohl und Polizeidirektor Dirk Zeller, Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz.

Wachleiter Polizeihauptkommissar Jürgen Lustina sowie Kreisbeschäftigter Hans-Ulrich Karklis als Projektleiter der Kreispolizeibehörde Gütersloh führten die Herren durch die rund 488 Quadratmeter große Wache, in der 26 Bedienstete ihren Dienst verrichten. Landrat Sven-Georg Adenauer und Bürgermeister Michael Meyer-Hermann zeigten sich beeindruckt von der hochmodernen Wache, die nach dem neuesten, technischen Standard eingerichtet ist. Der so genannte Polizeiliche Kernbereich, in dem unter anderem Anzeigen aufgenommen und Vernehmungen durchgeführt werden, kann nur durch eine Schleuse betreten werden. Taktile Streifen auf dem Boden erleichtern sehbehinderten Personen den Eintritt in die Wache. Außerdem gibt es eine Videoüberwachung.

Der Entwurf der Wache wurde aus drei guten, konkurrierenden Vorschlägen ausgewählt. Die Firma Heda und Witthake GbR, die den Zuschlag bekam, hatte bereits die Polizeiwache in Ibbenbüren und die Trainingshalle auf dem Gelände der Polizeischule in Schloß Holte-Stukenbrock gebaut.

Bürgermeister Michael Meyer-Hermann überreichte zum Einzug ein Präsent und wünschte dem Wachleiter einen guten Start in den neuen Räumlichkeiten. Eine offizielle, feierliche Eröffnung kann aufgrund der pandemischen Lage aktuell nicht stattfinden, ist aber für einen späteren Zeitpunkt geplant.

An der Erreichbarkeit der Polizeiwache Versmold hat sich nichts geändert. Wer die Wache telefonisch kontaktieren möchte, wählt nach wie vor die Telefonnummer 05423 9489-0 oder den Polizeiruf 110.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell