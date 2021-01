Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen/Blaubeuren - Betrunken und zu schnell

Die Polizei hat am Montag bei Munderkingen und Blaubeuren den Verkehr kontrolliert.

UlmUlm (ots)

Geschwindigkeitskontrollen führte die Polizei bei Munderkingen durch. Zwischen 15 und 17 Uhr fuhren dort auf der B311 vier Fahrer so schnell, dass sie angezeigt werden müssen. Der Schnellste kam mit etwa 140 Sachen von Untermarchtal her. Dabei sind dort unter günstigsten Umständen 100 km/h erlaubt. Den 20-Jährigen am Steuer des VW erwartet jetzt ein Bußgeld von mindestens 120 Euro, außerdem ein Fahrverbot und ein Punkt.

Alkohol hatte ein 61-Jähriger getrunken, bevor er sich am Abend ans Steuer seines Autos setzte. Den Wagen kontrollierte eine Polizeistreife kurz nach 21 Uhr bei Blaubeuren an der Sonderbucher Steige. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Den Fahrer erwartet jetzt ebenfalls ein Bußgeld von 500 Euro, ein Fahrverbot und ein Punkt. Außerdem siehr er einer Anzeige entgegen, weil er ohne triftigen Grund nach 20 Uhr unterwegs war.

++++++ 0015495 0015363 0016421

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell