Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden bei Neustadt/H.

Ein Autofahrer verursachte am heutigen Vormittag (29.10.) einen Verkehrsunfall auf der B 501 bei Neustadt/H. Ersten Erkenntnissen nach ist Sekundenschlaf unfallursächlich. Die Beamten der Polizeistation Grömitz haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Gegen 10 Uhr fuhr ein 23-jähriger Dortmunder mit seinem BMW auf der B 501 in Richtung Grömitz. In Höhe der Abfahrt nach Neustadt/H. fiel der Dortmunder mutmaßlich in einen Sekundenschlaf und geriet in den Gegenverkehr. Er stieß mit dem Nissan Micra einer 58-jährigen Ostholsteinerin zusammen, die auf der B 501 in Richtung Altenkrempe unterwegs war. Durch die entstandene Wucht kamen beide Fahrzeuge ins Schleudern und blieben neben der Fahrbahn stehen.

Der BMW-Fahrer verletzte sich leicht, seine Beifahrerin wurde schwer verletzt. Die Nissan-Fahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt. Die alarmierten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten die Verletzten zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus.

Beide Unfallfahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden, es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Aufgrund der Schwere des Verkehrsunfalls und zur endgültigen Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Lübeck ein Gutachter zur Unfallstelle entsandt. Daher war es erforderlich, die B 501 bis 12.40 Uhr voll zu sperren.

An der Unfallstelle waren Beamte der Polizeistationen Grömitz und Schönwalde sowie Beamte des Polizeireviers Neustadt/H. eingesetzt. Die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Polizei Grömitz ermitteln gegen den Fahrer wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

