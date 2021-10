Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Malente

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger

Lübeck (ots)

Am Donnerstagnachmittag (28.10.) fuhr eine Pkw-Fahrerin in Malente einen Fußgänger an. Dabei wurde der Fußgänger schwer verletzt. Die Beamten der Polizeistation Malente haben die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 16.30 Uhr hielt die 71-jährige Plönerin mit ihrem Fiat vor der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Bahnhofstraße/Rosenstraße. Als sie bei Grünlicht abbog, übersah sie einen Fußgänger. Der 52-jährige Lübecker hatte ebenfalls Grünlicht und befand sich bereits auf der Fahrbahn, als er vom Pkw erfasst wurde.

Die alarmierten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den 52-Jährigen zunächst an der Unfallstelle, brachten ihn aber aufgrund der schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Die 71-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Die Beamten der Polizeistation Malente nahmen die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Am Fiat entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell