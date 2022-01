Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. In Geräteschuppen eingebrochen.

Lippe (ots)

In der Kurt-Schumacher-Straße brachen unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag (7.-8. Januar 2022) in einen Geräteschuppen ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zum Schuppen, indem sie die Tür beschädigten und entwendeten einen Rasentrimmer mit Benzinmotor. Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell